Eskalation bei Landwirtschaftsmesse in Leipzig: Aktivisten stürmen Tierschau

Leipzig - Am Donnerstag wurde die "agra Landwirtschaftsausstellung" in Anwesenheit vom sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (50, CDU) feierlich eröffnet. Als der sächsische Tierzuchtpreis 2026 verliehen wurde, kam es zu einer Störaktion der Tierrechtsgruppe "Animal Rebellion".

Die Aktivisten stürmten mit einem Banner die Veranstaltung und hüllten kurzzeitig einen Moderator darin ein. © Screenshot/Animal Rebellion Leipzig

Zwei Aktivisten sprangen mit einem Banner über den Zaun des "Großen Tierschaurings". Darauf stand "Staatlich ausgezeichnete Ausbeutung".

In einem Video, das TAG24 vorliegt, ist zu sehen, wie sie in die Mitte des Rings stürmen und unter Rufen wie "Menschen und Tiere sind kein Kapital" die Verleihung stören.

Im Hintergrund stehen Züchter mit ihren Tieren, wie beispielsweise Hühner und Kaninchen.

Sicherheitsleute griffen direkt ein, entrissen den Aktivisten das Banner und führten sie aus dem Ring. Die Verleihung wurde planmäßig fortgesetzt.

Animal Rebellion teilte in einer Pressemitteilung mit, dass sie die Teilnahme des Ministerpräsidenten an der Eröffnung als ein "politisches Armutszeugnis" sehen.

"Es wurde hier ein Zuchtpreis verliehen, der dafür belohnt, Tiere immer weiter auf Leistung zu optimieren – auf Kosten ihrer Gesundheit, ihrer Bedürfnisse und ihres Lebens", schrieb Mara Nitsch, Sprecherin von Animal Rebellion Leipzig.