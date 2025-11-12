Neues "Monopoly Sachsen": Diese Sehenswürdigkeiten haben es aufs Spielbrett geschafft

Dresden - Wer in Dresden ein Haus bauen will, muss 400 Dollar löhnen. Wolkenstein ist dagegen mit 60 Dollar ein Schnäppchen - im neuen "Monopoly Sachsen". 22 Orte haben es auf das beliebte Spielbrett geschafft.

Einige Unterstützer des "Monopoly Sachsen" posierten zur Spiel-Vorstellung mit "ihren Bauländereien". © Thomas Türpe

Sie hamsterten in einem Online-Voting die meisten der rund 76.000 Stimmen. Insgesamt hatten sich 416 Orte als "Mitspieler" beworben. Als "Bahnhöfe" kommen der Leipziger Zoo, die Dresdner Frauenkirche, der Sachsenring und das Zwickauer August Horch Museum hinzu.

Das Sachsen-Monopoly wurde von der Zwickauer Firma "polar/1" in Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer Spieleverlag Winning Moves entwickelt. Sponsoren und Unterstützer konnten sich mit Tatkraft und Geld auf einem Spielfeld verewigen.

"Die Spieler können sich so mit der Heimat identifizieren", freut sich Horch-Museums-Chef Thomas Stebich (53), der selbst vor 45 Jahren Monopoly gespielt hat.

Ähnlich sieht es Maik Haupt, Chef des Zooshops Leipzig: "Wir freuen uns sehr, ein Stückchen Zoo an den heimischen Spieltisch zu bringen."

Der Dresdner Barock-Fan Santino Beyrich (36) alias Roko Chandelier kaperte sich Meißen. "Dresden war schon weg, aber ich liebe auch Meissener Porzellan."