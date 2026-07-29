23-Millionen-Euro-Neubau eröffnet: Sächsische Polizei zieht in modernes Revier
Von Erik-Holm Langhof
Borna - Die Polizei in Borna hat ein neues Zuhause: Am Dienstag ist das neue Polizeirevier in der Stauffenbergstraße offiziell an die Polizeidirektion Leipzig übergeben worden. Rund 23 Millionen Euro investierte der Freistaat Sachsen in den Neubau, der den bisherigen auf Borna und Geithain verteilten Streifen- und Kriminaldienst unter einem Dach vereint.
Zur feierlichen Übergabe kamen unter anderem Finanzminister Christian Piwarz (51, CDU), Innenminister Armin Schuster (65, CDU) sowie der Leiter der Polizeidirektion, René Demmler.
Obwohl das Gebäude erst jetzt offiziell eingeweiht wurde, läuft der Polizeialltag dort schon. "Wir sind schon seit drei Wochen hier im neuen Revier und es ist bereits voll im Betrieb", sagt Revierleiter Frank Winkler im Gespräch mit TAG24.
Für ihn bedeutet der Umzug einen deutlichen Qualitätssprung. "Ich bin glücklich, weil sich die Bedingungen zu einhundert Prozent verbessert haben." Besonders die moderne technische Ausstattung und die großzügigen Räumlichkeiten seien ein großer Gewinn für die tägliche Arbeit.
Im neuen Revier arbeiten derzeit rund 130 Beamte und Angestellte. Langfristig sind nach Angaben des Innenministeriums rund 140 Bedienstete vorgesehen. Das Einsatzgebiet reicht von Großpösna über Zwenkau, Borna, Regis-Breitingen und Frohburg bis nach Geithain und umfasst mehr als 98.000 Einwohner.
Jährlich bewältigen die Einsatzkräfte dort über 11.000 Einsätze.
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Neues Polizeirevier in Borna: So sieht es innen aus
Innenminister Armin Schuster betonte zur Übergabe, dass der Neubau den Polizeibeamten zeitgemäße Technik und ein modernes Arbeitsumfeld biete.
Finanzminister Christian Piwarz verwies darauf, dass das Gebäude nicht nur den Beschäftigten zugutekomme, sondern auch für Bürger gut erreichbar sowie vollständig barrierefrei sei.
Das dreigeschossige Hauptgebäude verfügt über rund 2400 Quadratmeter Nutzfläche. Neben Wache, Anzeigenaufnahme, Streifen- und Kriminaldienst gibt es Vernehmungsräume, Gewahrsamsbereiche, Schulungsräume, einen Eltern-Kind-Raum, Umkleiden sowie einen Sportraum.
Zum neuen Polizeikomplex gehören außerdem ein geschützter Innenhof, Garagen und Stellplätze für Einsatzfahrzeuge. Auch Nachhaltigkeit spielte beim Bau eine Rolle: Das Revier verfügt über begrünte Dachflächen und eine Photovoltaikanlage.
Vor dem Haupteingang entstand zudem ein kleiner Platz mit Sitzgelegenheiten und Pflanzflächen. Direkt am Eingang erinnert die Skulptur "Faltung, Gezinkt" des Dresdner Künstlers Jan Großmann an sogenannte Gaunerzinken und schlägt damit eine symbolische Brücke zur Polizeiarbeit.
Titelfoto: Montage: EHL Media/Dietmar Thomas