23-Millionen-Euro-Neubau eröffnet: Sächsische Polizei zieht in modernes Revier

Borna - Die Polizei in Borna hat ein neues Zuhause: Am Dienstag ist das neue Polizeirevier in der Stauffenbergstraße offiziell an die Polizeidirektion Leipzig übergeben worden. Rund 23 Millionen Euro investierte der Freistaat Sachsen in den Neubau, der den bisherigen auf Borna und Geithain verteilten Streifen- und Kriminaldienst unter einem Dach vereint.

Frank Winkler wird das Revier leiten. © EHL Media/Dietmar Thomas

Zur feierlichen Übergabe kamen unter anderem Finanzminister Christian Piwarz (51, CDU), Innenminister Armin Schuster (65, CDU) sowie der Leiter der Polizeidirektion, René Demmler.

Obwohl das Gebäude erst jetzt offiziell eingeweiht wurde, läuft der Polizeialltag dort schon. "Wir sind schon seit drei Wochen hier im neuen Revier und es ist bereits voll im Betrieb", sagt Revierleiter Frank Winkler im Gespräch mit TAG24.

Für ihn bedeutet der Umzug einen deutlichen Qualitätssprung. "Ich bin glücklich, weil sich die Bedingungen zu einhundert Prozent verbessert haben." Besonders die moderne technische Ausstattung und die großzügigen Räumlichkeiten seien ein großer Gewinn für die tägliche Arbeit.

Im neuen Revier arbeiten derzeit rund 130 Beamte und Angestellte. Langfristig sind nach Angaben des Innenministeriums rund 140 Bedienstete vorgesehen. Das Einsatzgebiet reicht von Großpösna über Zwenkau, Borna, Regis-Breitingen und Frohburg bis nach Geithain und umfasst mehr als 98.000 Einwohner.

Jährlich bewältigen die Einsatzkräfte dort über 11.000 Einsätze.