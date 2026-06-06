Umstrittenes Polizeigesetz in Sachsen soll noch vor dem Sommer kommen

Dresden - Sachsen bekommt ein neues Polizeivollzugsdienstgesetz. Die Fraktionen von CDU, SPD und BSW kamen im Landtag inhaltlich auf einen Nenner. "Damit ist der Weg frei für einen gemeinsamen Beschluss im Juni-Plenum. Dieser ist wichtig, da einzelne Befugnisse notwendige Anpassungen erfahren müssen, um dem Urteil des sächsischen Verfassungsgerichtshofes gerecht zu werden", sagt der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Ronny Wähner (50).

Die letzten beiden Sitzungen der Landtagsabgeordneten vor der Sommerpause finden am 25. und 26. Juni statt. © Robert Michael/dpa

"Uns war es wichtig, vor allem für die Abwehr von schweren Straftaten und Terrorismus die sogenannte Quellen-TKÜ zu schaffen. Denn auch Kriminelle nutzen verschlüsselte Kommunikation wie WhatsApp & Co. – hier muss die Polizei auf Augenhöhe gegenhalten", so Wähner.

Er betont: "Darüber hinaus wird die Möglichkeit der elektronischen Datenanalyse kommen. Diese ist wichtig, um im Interesse der Gefahrenabwehr die enorm gewachsenen Datenmengen schnell und effektiv auswerten zu können."

Albrecht Pallas (46) rückt als SPD-Sprecher die Vereinbarungen zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz und biometrischer Überwachung in den Fokus.

"Die automatisierte Datenanalyse wird auf polizeiliche Datenbestände und staatliche Register beschränkt, eine ungeprüfte Nutzung von Daten aus dem Internet wird ausgeschlossen. Für alle Formen der Datenanalyse gelten künftig Richtervorbehalt, Protokollierungspflichten und eine umfassende Kontrolle durch die Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte."