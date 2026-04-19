19.04.2026 08:31 Nicht nur Liebe geht durch den Magen, Statistik auch: So viel essen die Sachsen im Jahr

Statistiken gewälzt und nachgerechnet: So viel essen die Sachsen im Jahr!

Von Antje Ullrich

Dresden - Etwa 160.000 verschiedene Lebensmittelprodukte stehen laut Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMEL) in unseren Ladenregalen. Am häufigsten wird unter anderem zu Gemüse und Obst, Getreideprodukten, Milch und Milcherzeugnissen, Fleisch und Eiern gegriffen. Wir haben Statistiken gewälzt und nachgerechnet: So viel essen die Sachsen im Jahr!

Am liebsten verspeisen die Sachsen Schweinefleisch, dicht gefolgt von Geflügel und Rind. © Bildmontage: w /s • 14,7 Kilo Geflügel pro Kopf isst jeder Sachse, das entspricht etwa zehn bis 14 Hühnern. Für alle Sachsen macht das bis zu 57 Mio. Hühner. Rechnet man mit 0,1 m² Platz für ein Huhn, würde ein Ort wie Niederwürschnitz (Erzgebirgskreis) nur Hühner als Bewohner zählen. • Schwein ist des Sachsen liebstes Fleisch. 28,3 Kilo kommen durchschnittlich bei jedem auf den Teller. Damit isst jeder Sachse etwa ein viertel Schwein im Jahr. Ganz Sachsen kommt damit auf fast 1,8 Millionen Schweine, die den gesamten Großen Garten in Dresden bevölkern würden. • Rind landet mit 9,7 Kilo pro Kopf/Jahr - das entspricht etwa einer großen Oberschale vom Rind - nur auf dem dritten Platz. Der Freistaat vertilgt damit zirka 196.000 Rinder. Würde man die auf 0,1 Hektar pro Rind weiden lassen, wäre die Hälfte der Sächsischen Schweiz voller Kühe. Sachsen Amerika abgeschnitten: Brückensperrung spaltet den Forstgarten Tharandt • Die Sachsen essen gerne Fisch - etwa 12,1 Kilo pro Kopf/Jahr. Ganz Sachsen verspeist damit 48,9 Mio. Kilo Fisch im Jahr, das entspricht der kompletten sächsischen Fischproduktion in fast 25 Jahren. Am liebsten landen dabei Lachs (22,6 %), Alaska-Seelachs (19,8 %), Thunfisch (14,6 %), Hering (11 %) und Garnelen (10,1 %) auf dem Teller. Gekauft werden am häufigsten Fischkonserven und Marinaden (27 %), Tiefkühlfisch (23 %), Krebs- und Weichtiere (16 %) sowie Frischfisch (13 %).

Mit dem Milchverbrauch der Sachsen könnte mehrmals der Zwingerteich gefüllt werden

• 252 Eier verbraucht jeder Sachse im Jahr, macht 1,02 Mrd. Eier für ganz Sachsen. Diese könnte man aneinandergereiht 1,4 Mal um die Erde legen oder bis zu 225 Mal zwischen Görlitz und Plauen aufreihen. • Etwa 44 Liter Milch kommen bei jedem Sachsen auf den Tisch, also 178 Mio. Liter für die 4,042 Mio. Einwohner des Freistaats. Damit könnte man den Zwingerteich in Dresden bis zu 30 Mal füllen.

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Bis zu 30 Mal kann der Zwingerteich mit dem Milchverbrauch der Sachsen gefüllt werden. © Bildmontage: imago images/Sylvio Dittrich /w

Butter schmeckt den Sachsen besonders gut

• Butter, Milchfett- und Milchstreichfetterzeugnisse schlagen mit 5,6 Kilo pro Kopf zu Buche, was etwa 22 Butterblöcken entspricht. Macht für alle Sachsen etwa 89 Mio. Butterblöcke, mit denen man fast 3000 Mal den Fichtelberg übereinander stapeln könnte. • 26,4 Kilo Käse verspeist laut Statistik jeder Sachse, also 264 100-Gramm Käsescheiben. Für Sachsen sind das 106,7 Mio. Kilo Käse, umgerechnet etwa 27 Millionen Käselaibe (z.B. 4 kg Gouda). Mit so viel Käse könnte man die komplette Elbe auf sächsischem Gebiet mit einer dünnen Käseschicht überziehen.

89 Millionen Butterblöcke verspeisen die Sachsen, damit könnte man 3000 Mal den Fichtelberg übereinander stapeln. © Bildmontage: Uwe Meinhold

An Vitaminen fehlt es den Sachsen nicht

Das liebste Gemüse der Sachsen: Tomaten. (Symbolfoto) © imago/Westend61 • 107 Kilo Getreide verzehrt jeder Sachse, davon vor allem Weich- und Hartweizen (83 %), Hafer (5,9 %), Mais (5,7 %) und Roggen (5,5, %). Für alle Sachsen kommen so 432 Mio. Kilo Getreide zusammen. Dafür bräuchte man etwa 600 km² Anbaufläche, was die Fläche des Landkreises Zwickau zu etwa zwei Dritteln einnehmen würde. • Jeder Sachse isst etwa 56 Kilo Kartoffeln jährlich. Das sind umgerechnet etwa 23 Stück der typischen 2,5 Kilo-Säcke. Insgesamt essen die Sachsen also 226 Mio. Kilo Kartoffeln. Dafür bräuchte man eine Anbaufläche mindestens so groß wie die Dresdner Heide. • 102 Kilo Gemüse stehen auf jedem sächsischen Speiseplan. Diese Menge liefert ungefähr ein mittelgroßer Kleingarten. Am liebsten essen die Sachsen Tomaten (22,5 %), Möhren (11 %) und Zwiebeln (11 %). Bei 412 Mio. Kilo Gemüse für ganz Sachsen macht das durchschnittlich 92,76 Mio. Kilo Tomaten. Daraus könnte man 76,5 Mio. Liter Tomatensauce machen und bis zu 25 Freibäder in Sachsen füllen. Sachsen Schockanrufe, Enkeltrick und Co.: Betrüger erbeuten Millionen in Sachsen • Beim Obst kommen im Jahr 69 Kilo pro Kopf zusammen. Am meisten landen dabei Äpfel (30 %), Bananen (17 %), Tafeltrauben (7 %) und Erdbeeren (4 %) im Magen. Bei 279 Mio. Kilo Obst für ganz Sachsen macht das durchschnittlich etwa 484 Mio. Äpfel, mit denen man den gesamten Kulturpalast in Dresden füllen könnte.

150 Liter Bier werden in Sachsen gebechert. (Symbolfoto) © w

300 Flaschen Bier trinkt jeder Sachse im Jahr