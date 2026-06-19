19.06.2026 07:00 Rechnungshof warnt: Sachsen droht eine Million Euro Zinslast – pro Tag

Kommen Freistaat und Kommunen ihren Aufgaben nach? Nur bedingt, findet der Sächsische Rechnungshof und kritisiert so einiges.

Von Thomas Staudt

Dresden/Döbeln - Kommen Freistaat und Kommunen ihren Aufgaben nach? Nur bedingt, findet der Sächsische Rechnungshof und kritisiert in Band I des Jahresberichts 2026 den Umgang mit Schulden, den Flughäfen oder der Digitalisierung der Verwaltung.

Staatsschulden

Die mittelfristige Finanzplanung des Freistaates zeigt eine stetig wachsende Zinsbelastung. Im Haushaltsjahr 2029 soll sie bereits 300 Millionen Euro übersteigen. Das entspricht etwa der Hälfte aller Baumaßnahmen des Freistaates, sagte Rechnungshofpräsident Jens Michel (59). "Der Tag, an dem Sachsen eine Million Euro Zinsen am Tag zahlen wird, ist am Horizont schon sichtbar", so Michel, der endlich eine klare Prioritätensetzung fordert.

Dein tägliches News-Update Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden

Am Donnerstag stellten der Rechnungspräsident (2.v.l.) gemeinsam mit den Direktoren den ersten Teil des Jahresberichts 2026 vor. © Steffen Füssel

Rechnungshofpräsident Jens Michel (59). © Steffen Füssel

Sachsen hat kein Einnahme-, sondern ein Ausgabenproblem. Der Rechnungshof forderte endlich klare Prioritätensetzungen. © 123RF/arsenisspyros

Flughäfen

Die Airports Leipzig und Dresden haben allein in den Jahren 2018 bis 2024 insgesamt 232 Millionen Euro an Verlusten eingefahren. Bis 2030 kommen weitere 168 Millionen hinzu. Der Freistaat, der 77,29 Prozent der Anteilsrechte hält, habe den Finanzbedarf zwar erkannt, aber nicht steuernd eingegriffen, bemängelte Direktorin Skadi Stinshoff (55).

Zu wenige Flüge … © IMAGO/Andreas Stroh

… zu hohe Kosten: Bei den Flughäfen Dresden (Foto) und Leipzig muss die Staatsregierung als Gesellschafter deutlich stärker lenkend eingreifen, empfiehlt der Rechnungshof. © Norbert Neumann

Digitalisierung

Der Freistaat lag im Dezember 2025 bei der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen bundesweit auf dem vorletzten Platz. Welche Funktion nutzbar sei, sei etwa abhängig vom Wohnort, sagte Direktorin Isolde Haag (64). Die Staatskanzlei müsse den Vorgang viel stärker beschleunigen.

Analog statt digital: Der Freistaat hinkt bei Onlinediensten der Verwaltung fast allen anderen Bundesländern hinterher. © IMAGO/Zoonar

Kriminaltechnisches Institut

Beim Neubau für das Landeskriminalamt in Dresden für rund 60 Millionen Euro wurden Puffer von 6,4 Millionen eingebaut, um Kostensteigerungen entgegenzuwirken. Viel zu viel! "Die Puffer waren so hoch, dass später ein ganzes Untergeschoss zusätzlich gebaut werden konnte, ohne die geplanten Gesamtkosten zu überschreiten", kritisierte Direktor Stefan Rix (61).

Finanzpuffer bei der Planung von Neubauten – ja, aber der Puffer beim Kriminaltechnischen Institut in Dresden war dann doch ein wenig zu groß. © Ove Landgraf

Tourismus

Das Kulturministerium sollte sich bei der Vergabe von Fördermitteln im Tourismus raushalten, so die Rechnungshofkritik. © imago/imagebroker