NRW und Hamburg als Vorbild: BSW will Jugendparlament für Sachsen

Dresden - Die BSW-Fraktion im Landtag setzt sich dafür ein, dass Sachsen einen Jugendlandtag bekommt. Im Antrag dazu heißt es, dass die Jugendparlamente in NRW, Baden-Württemberg oder Hamburg dafür Vorbild sein könnten, denn diese haben sich als Beteiligungsformate erfolgreich bewährt.

Geht es nach dem BSW, dann soll ein künftiges Jugendparlament an ausgewählten Tagen im Jahr im Sächsischen Landtag tagen. © Robert Michael/dpa

Konkrete Vorschläge zur Umsetzung der Idee liefert das BSW mit. 120 ausgewählte Jugendliche im Alter zwischen 14 und 21 Jahren sollen dem Jugendlandtag angehören.

Das BSW schlägt vor, dass das "Parlament" pro Jahr für die Dauer von vier Tagen im Landtag tagt unter Einbindung aller Staatsministerien.