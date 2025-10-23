Sachsens Kultusministerium sucht Lehrer jetzt auch bei TikTok

Dresden - Das Kultusministerium hat seine Kampagne zur Lehrkräftegewinnung ausgeweitet. Seit dem frühen Mittwochabend läuft ein erstes eigens dafür produziertes Video auch auf TikTok.

Seit 2022 fährt das Kultusministerium eine Kampagne zur Lehrkräftegewinnung. © Julian Stratenschulte/dpa

Locker plaudert Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) mit Lara, die Sonderpädagogik studiert, über den Lehrerberuf. Per Videochat, 50 Sekunden, das war's. Der Clip soll laut Ministerium nicht der einzige auf TikTok bleiben.

Die Plattform des chinesischen Anbieters ByteDance steht im Verdacht der Spionage, von Propaganda und Zensur zugunsten der chinesischen Regierung. In Sachsen sind die Ministerien deshalb zurückhaltend. Bisher nutzt nur die Staatskanzlei den Kanal aktiv für die Kampagne "So geht Sächsisch.".

Was offizielle Stellen - auch der Bundeskanzler lässt inzwischen auf TikTok posten - dennoch dazu bewegt, dort aktiv zu werden, ist die Beliebtheit bei jungen Usern und die enorme Reichweite.

Nach Angaben der Online-Plattform Statista vom September hatte TikTok monatlich über 20 Millionen aktive Nutzer deutschlandweit und ist mit 1,59 Milliarden Nutzern das viertbeliebteste Social Network weltweit (Stand: 2023).