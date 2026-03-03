Diebe steigen Trauerhalle aufs Dach

Weißwasser (Oberlausitz) - Was für Frevel! Ausgerechnet an der Trauerhalle des Friedhofs Groß Düben ( Oberlausitz ) schlugen Buntmetall-Diebe zu.

Um das Kreuz zu klauen, demolierte ein Dieb gleich mehrere Dachziegel auf der Trauerhalle. © Gemeinde Groß Düben

Nachdem 2017 sämtliche Dachrinnen gestohlen wurden, traf es nun das Kreuz.

"Ein Einwohner hatte uns mitgeteilt, dass etwas vom Dach gefallen war", sagt Bürgermeister Sebastian Bertko (42) der TAG24-Redaktion. "Da haben wir gesehen, dass das Kreuz mit roher Gewalt heruntergerissen wurde. Dass man noch nicht mal Respekt vor so etwas hat, da weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll."

Das Kupferkreuz selbst habe ungefähr einen Wert von 30 Euro, aber es neu herzustellen wird bis zu 1000 Euro kosten.