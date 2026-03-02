Mehr Auslandsgäste, Rekord in Görlitz: Oberlausitz trotzt dem Tourismus-Trend

Bautzen - Die Zahlen im sächsischen Tourismus stagnierten 2025 fast flächendeckend. Positiv stach die Oberlausitz heraus. In einigen Bereichen konnte sich die Region sogar steigern.

Besonders im Segment Camping konnte der Oberlausitzer Tourismus 2025 zulegen - bei insgesamt leicht gesunkenen Gästezahlen. © IMAGO/Krauthöfer

Voran ging's etwa im Camping-Segment mit 385.039 Übernachtungen und einem Plus von 4,1 Prozent.

"Damit bewegt sich die Region nahezu auf dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019", so die Marketinggesellschaft Oberlausitz (MGO).

Insgesamt registrierten die Touristiker 727.096 Ankünfte und etwas über zwei Millionen Übernachtungen. Die Stadt Görlitz verzeichnete mit 20.000 Übernachtungen mehr und einem Plus von 6,1 Prozent sogar einen neuen Höchstwert (gesamt: 340.851 Übernachtungen).

Positiv entwickelte sich auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer. Sie stieg erstmals auf 2,3 Tage. Gegen den Trend legte das Auslandsgeschäft um 29,6 Prozent zu. Wichtige Impulse kamen hier vor allem aus Polen und Tschechien, aber auch aus der Schweiz, aus Österreich und Nordamerika.