Großes Frühlingsleuchten: Im Park der Steine geht das Licht an

Nochten - Im Findlingspark Nochten (bei Weißwasser) geht im grauen März plötzlich das Licht an. Zwischen Felsen, Wegen und Hügeln soll die neue Saison leuchtend beginnen. Dafür ist das Team aktuell fleißig am Werkeln, Justieren und Experimentieren.

Künstler Jörn Hanitzsch (56) steckt viel Zeit in die Installation der Lichter. © Norbert Neumann

Auf dem 20 Hektar großen Areal sind mehr als 7000 riesige Steine aus der Eiszeit, sogenannte Findlinge, die vor Tausenden Jahren von Gletschern hierher geschoben wurden. Dazwischen gibt es Gärten, Wasser, Blumen, Moorlandschaften und sogar einen Abenteuerspielplatz.

Vom 14. bis 29. März verwandelt sich der Findlingspark an 16 Abenden in eine besondere Lichtlandschaft.

Bereits am Tag lädt eine rund 200 Meter lange Open-Air-Galerie mit den Themen Pop-Art sowie der "Pfad der Hoffnung" mit Weltzitaten zum Spazieren ein.

Am Abend zeigt das Frühlingsleuchten dann seine ganze Wirkung.