Tödlicher Zwischenfall in Ostsachsen: Bahnstrecke voll gesperrt

Reichenbach/Oberlausitz - Massive Behinderungen auf einer Bahnstrecke in Ostsachsen! Am Mittwochabend hat sich in Reichenbach/Oberlausitz ein tödlicher Unfall ereignet.

Am Mittwochabend eilten Rettungskräfte wegen eines Personenunfalls zur Bahnstrecke nach Reichenbach/Oberlausitz. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ist ein Zug gegen 18.30 Uhr mit einer Person kollidiert. Es hätte daher eine Vollsperrung eingerichtet werden müssen.

"Wir gehen von Suizidverdacht aus", so eine Sprecherin.

Laut Infrastrukturbetreiber DB InfraGO geschah der Vorfall an einem Bahnübergang.

Es kommt auf den "trilex"-Linien RB60 und RE1 zwischen Dresden und Görlitz zu Teilausfällen. Die Züge starten und enden in Reichenbach oder Löbau.