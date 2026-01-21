Tödlicher Zwischenfall in Ostsachsen: Bahnstrecke voll gesperrt
Reichenbach/Oberlausitz - Massive Behinderungen auf einer Bahnstrecke in Ostsachsen! Am Mittwochabend hat sich in Reichenbach/Oberlausitz ein tödlicher Unfall ereignet.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ist ein Zug gegen 18.30 Uhr mit einer Person kollidiert. Es hätte daher eine Vollsperrung eingerichtet werden müssen.
"Wir gehen von Suizidverdacht aus", so eine Sprecherin.
Laut Infrastrukturbetreiber DB InfraGO geschah der Vorfall an einem Bahnübergang.
Es kommt auf den "trilex"-Linien RB60 und RE1 zwischen Dresden und Görlitz zu Teilausfällen. Die Züge starten und enden in Reichenbach oder Löbau.
Wie lange die Streckensperrung noch andauert, konnte die Polizei zunächst nicht einschätzen.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da sich dieser Vorfall jedoch im öffentlichen Raum zugetragen hat und sich gravierend auf den Bahnverkehr auswirkt, entschied sich die Redaktion, es dennoch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa