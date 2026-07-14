Kabeldiebe machen Lost-Place-Dorf unsicher

Mühlrose - Die Anwohner sind weg, doch Diebe gibt es noch immer: Seit September 2025 ist das Dörfchen Mühlrose in der Oberlausitz gelöscht, nun Teil des Tagebaus.

Viel ist vom ehemaligen Dörfchen Mühlrose nicht mehr übrig. (Archivbild) © DPA/Robert Michael

Am 28. März 2019 wurde der Umsiedlungsvertrag zwischen Gemeinde und dem Bergbauunternehmen geschlossen.

Doch im Visier von Dieben bleibt der kleine Ort mittlerweile ein Lost Place.

Auf einem umzäunten Lagerplatz der LEAG stahlen Unbekannte rund 1400 Meter Kupferkabel auf Rollen.