Kabeldiebe machen Lost-Place-Dorf unsicher
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Mühlrose - Die Anwohner sind weg, doch Diebe gibt es noch immer: Seit September 2025 ist das Dörfchen Mühlrose in der Oberlausitz gelöscht, nun Teil des Tagebaus.
Am 28. März 2019 wurde der Umsiedlungsvertrag zwischen Gemeinde und dem Bergbauunternehmen geschlossen.
Doch im Visier von Dieben bleibt der kleine Ort mittlerweile ein Lost Place.
Auf einem umzäunten Lagerplatz der LEAG stahlen Unbekannte rund 1400 Meter Kupferkabel auf Rollen.
Der Wert liegt bei rund 10.000 Euro. Mysteriös: Am Zaun konnten die Ermittler keinerlei Schäden feststellen. Jetzt fahndet die Polizei nach Dieben und Kupfer.
Titelfoto: DPA/Robert Michael