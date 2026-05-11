Kran kippt in der Oberlausitz von der Straße
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Weißwasser - Am Montagmorgen gegen 6 Uhr verlor der Fahrer eines Krans die Kontrolle über sein tonnenschweres Gefährt, geriet von der Fahrbahn und landete auf der Spreestraße zwischen Neustadt und Boxberg nahe Weißwasser im Graben.
Dabei walzte der Kran mehrere Bäume platt.
"Der Kranfahrer wurde verletzt in eine Klinik gebracht", berichtet eine Polizeisprecherin.
Der Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Die Bergung des Krans erwies sich als schwierig. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.
Titelfoto: xcitepress/Dennis Hillner & Christoph Lohse