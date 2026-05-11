11.05.2026 16:47 Kran kippt in der Oberlausitz von der Straße

Ein Kran ist zwischen Neustadt und Boxberg im Graben gelandet.

Von Jakob Anders

Weißwasser - Am Montagmorgen gegen 6 Uhr verlor der Fahrer eines Krans die Kontrolle über sein tonnenschweres Gefährt, geriet von der Fahrbahn und landete auf der Spreestraße zwischen Neustadt und Boxberg nahe Weißwasser im Graben.

Die Bergung des Krans an der Spreestraße dauerte Stunden. © xcitepress/Dennis Hillner & Christoph Lohse Dabei walzte der Kran mehrere Bäume platt. "Der Kranfahrer wurde verletzt in eine Klinik gebracht", berichtet eine Polizeisprecherin.