Lavendel-Felder in voller Blüte: Das violette Wunder in der Lausitz

Niesky - Schon von Weitem leuchtet ein violettes Meer in der Lausitz . Wo früher vor allem Getreide und Raps wuchsen, zieht heute der Duft von Lavendel Besucher aus nah und fern an. Aus einem mutigen Versuch ist heute eine richtige Erfolgsgeschichte geworden.

Das Lavendelfeld in der Lausitz ist mittlerweile auch zum touristischen Magneten geworden, vor allem, sobald sich ab Mitte Juni die ersten Blüten zeigen. © Sebastian Kahnert/dpa

In Niesky erweist sich der "Lausitzer Lavendel" als echter Publikumsliebling. Vor sechs Jahren startete die Agrargenossenschaft See auf zunächst rund 2,5 Hektar einen in Sachsen einmaligen Modellversuch.

Gesucht wurde eine Kulturpflanze, die mit zunehmender Trockenheit besser zurechtkommt als manche klassische Feldfrucht. Die Wahl fiel auf vier besonders winterharte Lavendelsorten.

Das Ergebnis überraschte selbst die Verantwortlichen.

"Das hat sich schön entwickelt – besser als am Anfang gedacht", bestätigt Vorstandschef Andreas Graf (49). Der Lavendel trotzt Frost, Schnee und zunehmender Trockenheit.

Damit wurde er zu einer wichtigen Ergänzung neben Getreide, Raps, Mais und Sonnenblumen.

Inzwischen entstehen aus den duftenden Blüten nicht nur ätherische Öle, sondern auch Seifen, festes Shampoo, Wurst, Käse, Eis, Schokolade und sogar Bier. Verkauft werden die Produkte im Hofladen, im Online-Shop und auch in Geschäften etwa in Görlitz und Bad Muskau.