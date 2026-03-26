Polizei-Hubschrauber aus Dresden kreist nachts über Waldgebiet nahe Grenze: Was war da los?

Neukirch/Lausitz - Nächtlicher Einsatz für Piloten der Bereitschaftspolizei in der Oberlausitz ! Mit einem Hubschrauber waren sie am Mittwoch nahe der Grenze zu Tschechien unterwegs.

Ein Polizei-Hubschrauber suchte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach einer vermissten Frau in der Oberlausitz. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Die Maschine startete vom Stützpunkt am Dresdner Flughafen und erreichte gegen 22 Uhr den Ort Neukirch, wo zunächst Kreise geflogen wurden, bevor auch der nahegelegene Hohwald (rund 30 Quadratkilometer groß) im Fokus stand.

Grund dafür war ein Vermisstenfall, wie Anja Leuschner (36), Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion Görlitz, auf TAG24-Nachfrage erklärte. "Die Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos."

Gesucht werde nach Manuela S. (58), die am Dienstag letztmalig im Bereich der Zittauer Straße in Neukirch gesehen worden sei. "Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden", so Leuschner.

Die Personenbeschreibung laute wie folgt:

1,65 Meter groß und schlank

dunkelblondes, graues, mittellanges Haar

Brillenträgerin

Markant soll der langsame Gang von S. aufgrund einer Hüft-OP sein. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie eine knallrote Jacke und eine Jack-Wolfskin-Tasche. Ein Foto ist auf den Seiten der sächsischen Polizei abrufbar.