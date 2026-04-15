Regionalzug in Sachsen mit Schottersteinen kollidiert! Bahnverkehr eingeschränkt

Boxberg/Oberlausitz - Plötzlich rumpelte es! Am Mittwochnachmittag ist ein Regionalzug in der Oberlausitz mit Schottersteinen kollidiert.

Eine Regionalbahn der ODEG war am Mittwochnachmittag in eine Kollision verwickelt. (Symbolfoto) © Andre Schulze

"Der Vorfall geschah gegen 16.30 Uhr an einem Bahnübergang zwischen Mücka und Klitten", erklärte ein Sprecher der Bundespolizei Ludwigsdorf auf TAG24-Nachfrage.

Der Triebwagen der Linie RB64 habe die auf einer Schiene befindlichen Steine überfahren und automatisch eine Schnellbremsung eingeleitet.

Nach Angaben des Infrastrukturbetreibers DB InfraGO waren ein Notfallmanager und der Notdienst der ODEG im Einsatz. Der Havarist hätte nach 17 Uhr seine Fahrt aus eigener Kraft bis zum nächsten Bahnsteig fortsetzen können.

Dies bestätigt auch die Bundespolizei. "Eine Evakuierung des Zuges war nicht notwendig. Auch blieben alle Reisenden unverletzt", heißt es. Noch sei unklar, ob die Schottersteine mutwillig im Gleis platziert worden sind.