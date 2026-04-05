Spektakel in der Oberlausitz: Tausende Zuschauer verfolgen Osterreiten der Sorben

Panschwitz-Kuckau - Das traditionelle Osterreiten der Sorben hat in der Oberlausitz einen wahren Ansturm von Schaulustigen ausgelöst.

Tausende Zuschauer haben sich am Sonntag in der Region Oberlausitz eingefunden, um die Prozession der sorbischen Osterreiter zu verfolgen. © Sebastian Kahnert/dpa

An den einzelnen Orten folgten bei frühlingshaften Temperaturen jeweils Tausende Zuschauer dem Ritual. Osterreiter tragen am Ostersonntag in Prozessionen die Botschaft von der Auferstehung Christi in die Nachbarpfarrei.

Nach Angaben der Polizei kam es zu zwei kleineren Zwischenfällen. In der Kleinseidau (Landkreis Bautzen) ging ein Pferd durch, rannte einen Mann um und verletzte ihn leicht.

Bei einem anderen Osterritt wurde eine weitere Person von einem Pferd getreten. Sie erlitt gleichfalls leichte Verletzungen.

Nähere Angaben lagen der Polizeidirektion Görlitz zunächst nicht vor.