Polizei misst Geschwindigkeit auf S111: Was ein VW-Fahrer auf dem Tacho hat, ist unfassbar

Neupurschwitz (Landkreis Bautzen) - Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Oberlausitz brachte ein Autofahrer (61) die Messgeräte fast schon zum Glühen.

Auf die S111 fiel ein 61-jähriger VW-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf. (Symbolfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Die Streife des Bautzener Polizeireviers kontrollierte am Sonntag zwischen 10.30 Uhr bis 12.15 Uhr die Einhaltung des Tempolimits von 50 Kilometern pro Stunde auf der S111 in Neupurschwitz.

Sechs Autos von den rund 30 gemessenen Fahrzeugen fielen mit zu hoher Geschwindigkeit auf.

Ein 61-jähriger Lenker übertrieb völlig: Der Deutsche raste mit seinem VW mit 121 Kilometern pro Stunde durch den Ort.

Für diesen gravierenden Verstoß ist der Mann für drei Monate seinen Führerschein los.

Und nicht nur das: Neben zwei Punkten in Flensburg muss der 61-Jährige auch noch 700 Euro Bußgeld blechen.