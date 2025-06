Öl aus der Pfandflasche: In Sachsen ansässiges Unternehmen ausgezeichnet

Lommatzsch - Und der "World Star 2025" geht an: die deutsch-französische Ölmühle Bio Planète.

Die wiederverwendbare Glasflasche wurde mit dem Berliner Start-up dotch speziell für Speiseöle und Essige entwickelt. Aktuell umfasst das Mehrweg-Sortiment von Bio Planète acht Bio-Öle in der 0,5-Liter-Mehrwegflasche.

"Die Mehrweglösung für Speiseöle ist nicht nur eine Innovation, sondern unser Statement für eine umweltbewusste und lebenswerte Zukunft", so Firmeninhaberin Judith Moog (57).

Das im sächsischen Lommatzsch ansässige Unternehmen wurde in Mailand von der Weltverpackungsorganisation in der Kategorie Lebensmittel für die erste Mehrweg-Pfandflasche für Öle ausgezeichnet.

Das Unternehmen Bio Planète wurde 1984 in Frankreich gegründet. 40 Jahre später stellt das Familienunternehmen mit 160 Mitarbeitern mehr als 70 kaltgepresste Bio-Öle in Südfrankreich und Lommatzsch her.