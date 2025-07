Oskarshausen lässt es gruseln: In Freital feiern die Toten Fiesta

Freital - Für ein klitzekleines Gänsehautfeeling sorgt die neue, schaurig-schöne Attraktion des Freitaler Freizeitparks Oskarshausen . Ein Grusel-Labyrinth im mexikanischen Stil wurde am Freitag auf dem Außengelände eröffnet.

"Wir erzählen die Geschichte eines mexikanischen Hochzeitspaares, das verflucht wurde, weil die Braut so gierig nach Geschenken war", erzählt Park-Sprecherin Kati Mäder.

Bei einer Fiesta wird ordentlich aufgetafelt - auch wenn die "Gäste" nur noch aus Knochen bestehen. © Holm Helis

"Nach fünf Wochen Bauzeit können jetzt kleine und große Grusel-Freunde endlich wieder durch unser beliebtes Labyrinth flitzen", freut sich Dekorateurin Bianka Lohse. Sie hatte die Idee für die ewig andauernde Fiesta.

"Das Thema ließ uns bunte Farben des Festes und Blumen, aber auch gruselige Szenen in einen Zusammenhang bringen. Für jeden Geschmack ist was dabei - und Fotomotive gibt es auch jede Menge", so die Gestalterin.

Der Eintritt ins Labyrinth ist kostenfrei. Wer alle Attraktionen von Oskarshausen ausprobieren will, kauft einen Erlebnispass für zwölf Euro.