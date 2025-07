Trotz Investitionen in Milliardenhöhe: Hochwasser-Risiko bleibt in Sachsen hoch

Hannover/Dresden - Wie hochwassersicher ist Sachsen eigentlich? Diese Frage hat die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation Deutsche Umwelthilfe (DUH) für alle Bundesländer errechnet. So schneidet der Freistaat ab ...

Ein Hochwasser ohne Katastrophe gab es in Dresden zuletzt im September 2024 (im Hintergrund die eingestürzte Carolabrücke). © Robert Michael/dpa

Die Bewertung besteht aus drei Schritten: Die Experten berechnen aus dem prozentualen Anteil der Risikoflächen und der betroffenen Adressen eines Bundeslandes einen Hochwasserrisiko-Grad, der anzeigt, wie anfällig ein Bundesland für Hochwasserereignisse ist.

Grundlage ist jeweils ein Hochwasser von einer Stärke, wie es nur alle 100 Jahre eintritt.

Danach gelten in Sachsen 3,61 Prozent des Landes als Risikoflächen. 34.671 Adressen zwischen Görlitz und Plauen sind bei einem Jahrhunderthochwasser in Gefahr.

Unterm Strich ergibt sich daraus ein Hochwasserrisiko-Grad für Sachsen mit einem Wert von 7,36 und die Einstufung "sehr hoch".

Das gilt für alle Bundesländer in einem Korridor von Rheinland-Pfalz bis Brandenburg. Am größten ist das Hochwasser-Risiko ("extrem") in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Sachsen liegt auf Platz 8.