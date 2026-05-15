Anträge auf Wohngeld jetzt überall in Sachsen online möglich

Dresden - Anträge auf Wohngeld können jetzt in ganz Sachsen online über das Serviceportal " Amt24 " gestellt werden.

Wohngeld-Anträge können jetzt online ausgefüllt werden. © Robert Michael/dpa

Die auch für Wohnen zuständige Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (62, CDU) sprach von einem spürbaren Abbau bürokratischer Hürden für die Bürgerinnen und Bürger.

"Das ist umso wichtiger, als hinter jedem Wohngeldantrag konkret Menschen stehen, die eine zügige Entscheidung für die benötigte Unterstützung brauchen, mit weniger Wegen und weniger Wartezeit in einer oft belastenden Situation."

2025 bewilligten die 30 Behörden im Freistaat Wohngeld in Höhe von 278,4 Millionen für mehr als 90.000 Haushalte.

Bereits im Jahr 2023 war bei über zwei Dritteln der Wohngeldbehörden eine Online-Antragstellung möglich.