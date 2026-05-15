Anträge auf Wohngeld jetzt überall in Sachsen online möglich
Von Jörg Schurig
Dresden - Anträge auf Wohngeld können jetzt in ganz Sachsen online über das Serviceportal "Amt24" gestellt werden.
Die auch für Wohnen zuständige Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (62, CDU) sprach von einem spürbaren Abbau bürokratischer Hürden für die Bürgerinnen und Bürger.
"Das ist umso wichtiger, als hinter jedem Wohngeldantrag konkret Menschen stehen, die eine zügige Entscheidung für die benötigte Unterstützung brauchen, mit weniger Wegen und weniger Wartezeit in einer oft belastenden Situation."
2025 bewilligten die 30 Behörden im Freistaat Wohngeld in Höhe von 278,4 Millionen für mehr als 90.000 Haushalte.
Bereits im Jahr 2023 war bei über zwei Dritteln der Wohngeldbehörden eine Online-Antragstellung möglich.
Die übrigen schlossen sich sukzessive an. Wohngeld ist eine Leistung von Bund und Ländern für Bürger, die aufgrund ihres geringen Einkommens einen Zuschuss zur Miete oder zu den Kosten selbstgenutzten Wohneigentums erhalten.
Titelfoto: Robert Michael/dpa