"Politisches Versagen": Offener Brief kritisiert Vorgehen bei der maroden agra-Brücke bei Leipzig

Markkleeberg/Leipzig - Die agra-Brücke in Markkleeberg in der Nähe von Leipzig ist in keinem guten Zustand. Eine Sonderprüfung im November zeigte, dass die Zeit des Bauwerks aus Hennigsdorfer Spannstahl dramatisch schnell herunterläuft . Die Landesregierung präsentierte Anfang des Jahres Pläne für eine neue Brücke – doch aus der Region kommt erneut Widerstand.

Die agra-Brücke verläuft quer durch den agra-Park und zerschneidet das Naherholungsgebiet. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Am Dienstag wurde ein offener Brief von der Kulturstiftung Leipzig an die sächsische Staatskanzlei veröffentlicht. Unterschrieben haben unter anderem Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (67, SPD), Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze (59, SPD) und Henry Graichen (49, CDU), Landrat des Landkreises Leipzig.

Seit 2008 fordern die Städte statt einer neuen Brücke eine Alternative, wie eine Tieferlegung der Bundesstraße. Land und Bund unterstützten die Pläne mehrfach. "Darauf haben die betroffenen Bürgerinnen und Bürger vertraut", heißt es in dem Brief.

"Die Landesregierung hat es aber versäumt, die zugesagte Planung einer Tunnellösung voranzutreiben, obwohl der marode Zustand der Brücke seit Langem bekannt ist", so die Kulturstiftung. Sie sprechen von "politischem Versagen", das dazu führt, dass ein großer Fehler der DDR-Zeit wiederholt und die Brücke neu gebaut wird.

Die Stiftung sowie mehrere Bürgervereine kritisieren, dass der agra-Park durch die in den 1970er-Jahren errichtete Brücke zerschnitten wird. Sie bezeichnen den Bau als "einen Akt des Raubbaus an Natur und Kulturlandschaft".