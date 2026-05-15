Panters China-Pläne für Volkswagen Zwickau: So reagiert Ex-Staatsminister

Dresden/Zwickau - Der VW-Konzern soll an seinem Produktionsstandort in Zwickau eine Kooperation mit einem chinesischen Autobauer eingehen, schlägt Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD) vor. In diesem Zusammenhang hat sich Ex-Staatsminister Thomas Schmidt (65, CDU ) zu Wort gemeldet.

Ex-Staatsminister Thomas Schmidt (65, CDU) engagiert sich im Europäischen Rat der Regionen - auch für Sachsen als Autoland. © Jan Woitas/dpa

"Ich erwarte, dass VW in Zwickau auch in Zukunft E-Autos baut. Den Vorschlag halte ich für richtig, denn er versucht, Wertschöpfung herzubringen", sagt Schmidt, der an der Spitze der Europäischen Allianz der Automobilregionen steht.

Er hat nichts dagegen, wenn neue ausländische Konzerne in Deutschland investieren, um hier Fahrzeuge zu bauen: "Man sollte dabei aber auch in Korea oder Japan anfragen und nicht nur an Autos denken. Auch die Fertigung von Nutzfahrzeugen und Bussen wäre hier denkbar."

Ihm ist wichtig, dass dabei lokale Firmen als Zulieferer und Dienstleister mit im Boot sitzen.

Vorsicht mahnt der Politiker bei der Bevorzugung der Militärtechnik-Branche an. Schmidt: "Wir brauchen eine breit aufgestellte Wirtschaft - von Mobilität bis hin zu Medizintechnik."