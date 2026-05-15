100 Jahre altes sächsisches Freibad erstrahlt in neuem Glanz

Markranstädt - Trotz wechselhaftem und eher kühlerem Wetter strömten die Besucherinnen und Besucher am Mittwochnachmittag in das neue Stadtbad Markranstädt (Landkreis Leipzig ). Im Zuge der Corona-Pandemie wurde das Bad vor sechs Jahren geschlossen und seitdem wegen Umbauarbeiten nicht wieder geöffnet – bis jetzt.

Das neue Stadtbad hat einige neue Attraktionen, wie beispielsweise eine Breitrutsche. © Jan Kaefer

Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos, 45) eröffnete das 100 Jahre alte Stadtbad feierlich und bezeichnete vorab den Umbau als ihr "Herzensprojekt".

Zur Eröffnung durften die ersten Freiwilligen natürlich auch direkt Anbaden und ihr Können beim Arschbombenwettbewerb beweisen. Gesucht wurde die beste Arschbombe vom 3-Meter-Sprungturm und das beste Kostüm.

Auch kühlere Temperaturen und teilweise Regen schreckten die 13 Freiwilligen nicht ab. Am Ende gewann Karsten Krone im Clownkostüm.

Das alte und in die Jahre gekommene Bad wurde von den Markranstädtern bisher nur als "Diva" bezeichnet.

Ob dieser Spitzname sich nach der Sanierung weiter halten wird, wird sich zeigen, denn die alte Dame erstrahlt in neuem Glanz.