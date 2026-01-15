Parole "Power": Das plant SachsenEnergie für 2026

Dresden - SachsenEnergie-Boss Frank Brinkmann (59) hat für 2026 die Parole "Power" ausgegeben. Ostdeutschlands größter Versorger (Strom, Wasser, Breitband/rund 4000 Mitarbeiter) will 900 Millionen Euro in Infrastruktur und Versorgungssicherheit des Freistaats investieren.

SachsenEnergie-Boss Dr. Frank Brinkmann (59) will in diesem Jahr über 300 Millionen Euro in den Ausbau der Stromnetze in Ostsachsen investieren. © SMWA/Kristin Schmidt

"Wir wollen auch 2026 Wirtschaftsmotor für Sachsen bleiben", sagte der Vorstandsvorsitzende.

Als Investitionsschwerpunkte rückte er eine stabile und flexible Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung sowie ein flächendeckendes Glasfasernetz in den Mittelpunkt.

"Wir gehören zu den wenigen kommunalen Versorgern, die ein Investitionsvolumen dieser Größenordnung aus eigener Kraft stemmen - ohne finanzielle Unterstützung unserer kommunalen Anteilseigner", betont Brinkmann.

Nach Jahren des Wachstums tritt Brinkmann beim Personal auf die Bremse und verordnete der SachsenEnergie eine Diät.