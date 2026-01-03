Partei feiert: Linke wächst in Sachsen um tausende Mitglieder

Dresden – Mitgliederboom bei den Linken. Die Partei beendete das Jahr 2025 mit einem Rekord und rund 11.350 Mitgliedern.

Anja Eichhorn (39) ist Landesvorsitzende der Linken. © PR

Übers Jahr konnte der sächsische Landesverband einen Zuwachs von 4400 neuen Mitgliedern verzeichnen. Der Jubel an der Parteispitze ist entsprechend groß.

Die Landesvorsitzende Anja Eichhorn (39): "Die Linke ist zurück! Wir sind seit dem Sommer wieder die mitgliederstärkste Partei in Sachsen, und unser Landesverband wächst weiter."

Ihr Co-Vorsitzender Marco Böhme (35) ergänzt: "Handwerker, Autobauer, Studierende, Lehrkräfte – unsere Mitglieder bilden die Breite der sächsischen Gesellschaft ab und kommen aus allen Regionen Sachsens."

Durch die vielen Neumitglieder sank das Durchschnittsalter der Linken hierzulande auf 43,8 Jahre (Altersspanne 14 bis 104 Jahre).