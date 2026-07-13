Passt auf Eure Hunde auf! Köder mit Reißzwecken auf Elbwiesen ausgelegt
Riesa - Vorsicht Köder! Am Samstag schlugen mehrere Hundebesitzer auf den Elbwiesen am Stadtpark Riesa Alarm.
Wie die Polizei berichtete, meldeten am Samstag drei Hundebesitzer, dass ihre Tiere Köder gefressen hatten.
Es handelte sich um Hackfleischbällchen, in denen Reißzwecken versteckt waren. Sie wurden auf den Elbwiesen von Unbekannten ausgelegt.
Ein Besitzer konnte seinem Hund noch rechtzeitig einen Nagel aus dem Maul entfernen. Ein weiterer schied die Köder von selbst wieder aus.
Bei dem Dritten konnte man mithilfe eines Röntgengerätes feststellen, dass sich zwei Reißzwecken im Magen des Hundes befanden.
Die Polizei hat nun die Ermittlungen unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.
Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher