Passt auf Eure Hunde auf! Köder mit Reißzwecken auf Elbwiesen ausgelegt

Riesa - Vorsicht Köder! Am Samstag schlugen mehrere Hundebesitzer auf den Elbwiesen am Stadtpark Riesa Alarm.

Drei Hunde fraßen am Samstag Köder mit Reißzwecken drinnen. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei berichtete, meldeten am Samstag drei Hundebesitzer, dass ihre Tiere Köder gefressen hatten.

Es handelte sich um Hackfleischbällchen, in denen Reißzwecken versteckt waren. Sie wurden auf den Elbwiesen von Unbekannten ausgelegt.

Ein Besitzer konnte seinem Hund noch rechtzeitig einen Nagel aus dem Maul entfernen. Ein weiterer schied die Köder von selbst wieder aus.