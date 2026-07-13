Dickes Lotto-Glück: Chemnitzer räumt halbe Million Euro ab

Chemnitz - Gleich zwei dicke Gewinne aus dem Eurojackpot gehen nach Sachsen : 535.773 Euro gehen nach Chemnitz , 77.777 Euro in den Vogtlandkreis .

Ein Chemnitzer räumte einen Mega-Gewinn im Eurojackpot ab. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Bei der Ziehung am Freitag fehlte dem Lottospieler aus Chemnitz laut der Sächsischen Lotto-GmbH nur eine Zahl zum ganz großen Millionenglück - er verpasste den ganz großen Jackpot also nur knapp.

Der Spieler hatte die fünf Gewinnzahlen 13, 25, 28, 42 und 45 richtig angekreuzt und auch bei den Eurozahlen lag er fast perfekt: Die 5 passte, nur die zweite Eurozahl nicht. Hier lag er mit der 11 nur knapp daneben - gezogen wurde die 12.

Ein weiterer großer Gewinn geht ins Vogtland. "Bei der Ziehung am Samstag, dem 11. Juli, erzielte ein Teilnehmer aus dem Vogtlandkreis im Spiel 77 einen Treffer in der Gewinnklasse 2 und gewann 77.777 Euro", so die Lotto-GmbH.

In diesem Jahr gab es bei Sachsenlotto bereits vier neue Millionengewinne. Drei davon im Eurojackpot. Mitte Mai ging ein Eurojackpot-Gewinn von rund 1,65 Millionen Euro nach Dresden.