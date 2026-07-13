Im Regionalexpress nach Dresden: Zugbegleiterin zeigt sich gütig - Schwarzfahrer rastet trotzdem aus

Dresden/Görlitz - In der Bahn von Görlitz nach Dresden wurde eine Zugbegleiterin von einem aggressiven Schwarzfahrer (39) bedroht.

In einem Regionalexpress auf dem Weg von Görlitz nach Dresden wurde am Sonntagabend eine Zugbegleiterin bedroht. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Der alkoholisierte 39-Jährige wurde am Sonntagabend im Regionalexpress kontrolliert und konnte kein gültiges Ticket vorweisen, wie die Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Montag mitteilte.

Anschließend verlor der ukrainische Staatsbürger die Fassung - und dass, obwohl sich die Zugbegleiterin gütig zeigte und ihm anstelle einer Rechnung in Höhe von 60 Euro stattdessen nachträglich ein Ticket zum erhöhten Fahrpreis ausstellen wollte.

Der erzürnte Schwarzfahrer schmiss mit wüsten Beleidigungen um sich, bezeichnete die arme Kontrolleurin mehrfach als "Schlampe" und drohte gar, ihr ins Gesicht zu schlagen. Laut Bundespolizei hatte er jedoch nicht ernsthaft die Absicht, die Frau mit der Rückhand zu treffen.

An der Haltestelle Bischofswerda war die Randale beendet. Alarmierte Polizeibeamte holten den Wüterich aus der Bahn. Im Zuge einer Kontrolle stellten sie fest, dass er 1,89 Promille auf dem Tacho hatte.