Polarlichter über Sachsen zu sehen: Neue Chance auf Himmelsspektakel in der Nacht

Leipzig - Polarlichter haben in manchen Regionen Sachsens den Nachthimmel zum Leuchten gebracht.

Polarlichter sind am frühen Mittwochmorgen in Striegsital (Mittelsachsen) zu sehen. Ursache sind Sonnenstürme, die auf das Magnetfeld der Erde treffen. © Dietmar Thomas/EHL Media/dpa

In Striegsital in Mittelsachsen etwa konnte das Spektakel beobachtet werden.

Für die Nacht zu Donnerstag könnten nicht nur in Teilen von Sachsen, sondern auch mancherorts in Thüringen Polarlichter gesichtet werden, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Die Meteorologen rechnen mit einer dünnen Schleierbewölkung, durch die kräftiges Polarlicht hindurchscheinen könne. Dann sieht es eher "verwaschen" und nicht ganz so schön aus, sagte ein Sprecher des DWD.

Geeignete Standorte seien demnach etwa rund um Leipzig oder Dresden, im Erzgebirge sei es durch den Hochnebel schwierig.