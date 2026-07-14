Polizei stoppt Kinder als Waffenschmuggler

Pirna - Die Bundespolizei stellte in den vergangenen Monaten vermehrt illegale Einfuhren von Schlagringen, verschiedenen Messern und vereinzelt auch von verbotenen pyrotechnischen Erzeugnissen aus Tschechien fest.

Auch solche Schlagringe sind verboten. © imago/Hartenfelser

Täter waren nicht etwa professionelle Schmugglerbanden, sondern Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren. Genaue Zahlen nannte die Bundespolizei nicht.

Je nach Sachverhalt leitet die Polizei in solchen Fällen Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Auch wenn das Jugendstrafrecht in erster Linie erzieherisch ausgerichtet ist, können diese Konsequenzen nach sich ziehen. Nachteilig können sie sich bei späteren Bewerbungen für bestimmte Berufe oder im öffentlichen Dienst auswirken.

Gerade für junge Menschen, die ihre berufliche Zukunft noch vor sich haben, können unüberlegte Entscheidungen langfristige Folgen haben, hieß es.