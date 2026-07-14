Bis zu 50.000 Euro Bußgeld: Landkreis Leipzig verbietet Wasser aus Flüssen zu nehmen

Borna - Wegen der Trockenheit verbietet auch der Landkreis Leipzig das Abpumpen von Wasser aus Flüssen, Seen und Bächen.

Verstöße gegen das Verbot können teuer werden. © Katharina Kausche/dpa

Außerdem dürfe zwischen 10 und 18 Uhr kein Grundwasser aus Brunnen zur Beregnung von Grünflächen und Sportplätzen genutzt werden, teilte das Landratsamt in Borna mit.

Mit einer Gießkanne dürfe man weiter Wasser schöpfen, solange das Gewässer dadurch nicht beeinträchtigt werde.

Hintergründe des Verbots sind das Niedrigwasser in den Flüssen und der niedrige Grundwasserstand, der an 80 Prozent der Messstellen unter dem langjährigen Durchschnitt liege.

Bei Verstößen könne ein Bußgeld bis zu 50.000 Euro verhängt werden. Die Regelung gilt bis 30. September.