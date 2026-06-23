Polizeihund in Sachsen entlaufen: Wer ihn sieht, sollte den Notruf wählen

Großschirma/Striegistal - Ein Polizeihund läuft offenbar verwirrt durch Sachsen ! Der Vierbeiner der Dresdner Polizei ist am Montag in Mittelsachsen ausgebüxt.

In Großschirma (Landkreis Mittelsachsen) ist ein Polizeihund entwischt. Er läuft vermutlich orientierungslos umher. (Symbolfoto) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

"Der vierjährige, schwarz-braune Malinois (Belgischer Schäferhund) war mittags von einem Grundstück im Großschirmaer Ortsteil Reichenbach entlaufen", teilt die Polizei mit.



Am Dienstagmorgen und am Vormittag gingen Hinweise von einem freilaufenden Hund ein. Dieser wurde im Striegistaler Ortsteil Schmalbach sowie im Bereich der A4 zwischen Berbersdorf und Hainichen gesehen.



Der Vierbeiner wird normalerweise als Rauschgift- bzw. Banknotenspürhund, aber auch im Schutzdienst eingesetzt. Demnach verhält er sich Fremden gegenüber eher scheu und zurückhaltend.

"Der junge Malinois wird als nicht aggressiv eingeschätzt und es ist davon auszugehen, dass er sich derzeit orientierungslos bewegt", teilt die Polizei mit.