Plötzlich Totalausfall auf Sachsens wichtigster Strecke: Was ist da los?

Riesa - Aufgrund einer Weichenstörung kommt es auf Sachsens wichtigster Bahnstrecke am Dienstag zu massiven Einschränkungen.

Der Regionalverkehr ist aufgrund einer Weichenstörung in Riesa seit Dienstagmittag von massiven Einschränkungen betroffen. (Archivbild) © Sebastian Schultz

Zwischen Dresden und Leipzig war aufgrund von Instandhaltungsarbeiten an der Eisenbahnbrücke in Riesa ohnehin nur ein Gleis verfügbar. Seit Dienstagmittag geht in dem Streckenabschnitt allerdings gar nichts mehr.

Jenes verbleibende Gleis, über welches der Regionalverkehr noch über die Brücke rollen konnte, ist seit circa 12.30 Uhr von einer Weichenstörung betroffen, wie der Streckenbetreiber DB InfraGO mitteilte.

Die Reparatur soll etwa vier Stunden in Anspruch nehmen.

In der Zwischenzeit verkehrt der Regionalverkehr auf der einen Seite nur zwischen Leipzig und Riesa. Auf der anderen Seite nur zwischen Priestewitz und Dresden. Zwischen Priestewitz und Riesa ist derweil kein Zugverkehr möglich.

Für den RE50 wurde unterdessen ein Ersatzverkehr eingerichtet. Zwischen Priestewitz und Riesa stehen Notbusse für die betroffenen Fahrgäste bereit.