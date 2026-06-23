Nächste Klinik in Sachsen schließt Notaufnahme und Intensivstation

Görlitz - Eine engere Kooperation mit dem Städtischen Klinikum Görlitz soll den Weiterbestand des St. Carolus Krankenhauses sichern. Die Schließung von Abteilungen und Kündigungen sind einkalkuliert.

Kürzlich freute sich Klinik-Chef Lutz Möller (52, l.) über Endoskope, die nach zehn Jahren wieder aufgetaucht sind. Nun musste er die Schließung von Notaufnahme und Intensivmedizin verkünden. © PD Görlitz

Die Notaufnahme des St. Carolus Krankenhauses wird zum 1. Oktober geschlossen. Parallel dazu soll die Notfallversorgung für Görlitz zentral am Städtischen Klinikum gebündelt werden, teilte der Träger von St. Carolus mit.

Danach wird zum Jahresende auch die Intensivmedizin im Haus geschlossen. Durch die Kooperation sei der Erhalt beider Krankenhausstandorte in Görlitz erreicht worden, sagte Carolus-Geschäftsführer Lutz Möller (52).

Von der Umstrukturierung sind 120 von insgesamt rund 270 Mitarbeitern betroffen. Aus welchen Bereichen, sei noch offen, hieß es auf Anfrage. Beabsichtigt sei, möglichst vielen Betroffenen eine berufliche Perspektive im Klinikum Görlitz anzubieten, so Geschäftsführerin Ines Hofmann (49).

Träger des St. Carolus ist die Gesellschaft für Gesundheit und Versorgung Sachsen (GGS) mit Sitz in Hamburg. Zur GGS gehört seit 2021 auch das St. Johannes Krankenhaus Kamenz. Dort wird Ende des Jahres die Geburtsklinik geschlossen.