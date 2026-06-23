Zu viele dicke Kinder! Experte fordert Unterrichtsfach Ernährung

Dresden - Fast Food, Essen "to go", zuckersüße Softdrinks - ein Dresdner Ernährungsexperte rät zum Gegensteuern. Ernährung soll Unterrichtsfach werden.

Essen - aber richtig! Ein Dresdner Experte empfiehlt jetzt die Einführung des Unterrichtsfachs Ernährung. © imago/Westend61

Schwere Kost: 3,5 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Sachsen sind einer Studie der Krankenkasse Barmer zufolge übergewichtig (Stand 2024).

In nackten Zahlen sind das mehr als 18.600 Betroffene. Die Diagnose Fettleibigkeit (Adipositas) ist seit 2013 bei Heranwachsenden um mehr als 25 Prozent angestiegen. Jungen (7,3 Prozent) sind häufiger betroffen als Mädchen (4,7 Prozent).

"Heute gibt es eine Art Supermarkt-Kultur. Ich kann alles und zu jeder Jahreszeit bekommen", schätzt der Dresdner Ernährungsexperte Andreas Rutz ein.

Das bewirke ein fehlendes Verständnis für Natur, für Saisonalität oder andere natürliche Prozesse, sagt Rutz und empfiehlt einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln, etwa durch die Einführung eines Unterrichtsfachs Ernährung.