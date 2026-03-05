Wegen Iran-Konflikt: Spritpreise legen Rallye in Sachsen hin, Gaspreise bleiben stabil

Dresden - Der Krieg im Nahen Osten hat auch in Sachsen zu einer wahren Preis-Rallye an den Tankstellen geführt. Sowohl Diesel als auch Super schossen weit über 1,90 Euro hinaus und nähern sich der 2-Euro-Marke. Die heimischen Gasversorger geben hingegen Entwarnung.

An dieser Total-Station in Dresden hatte der Liter Super die 2-Euro-Marke am Dienstag bereits gerissen. © privat

Bei einer Stichprobe am Dienstagnachmittag auf den gängigen Benzinpreis-Portalen zeigte sich das ganze Dilemma in Knallrot: Kaum noch Liter-Preise unter 1,90 Euro.

Am teuersten war es demnach in den Landkreisen Leipzig und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Hier hatte der Diesel die 1,94 Euro bereits überschritten, bei Super E5 wurden Preise zwischen 1,95 und 1,96 Euro aufgerufen.

Der ADAC erwartet bei anhaltenden Kriegshandlungen weitere Steigerungen.

Immerhin: Wer mit Gas heizt, muss sich aktuell noch keine Sorgen machen. Mehrere mittelsächsische Gasversorger erklärten gestern, dass es infolge des Iran-Krieges zu keinen kurzfristigen Preissprüngen kommen werde.