Haustür aufgesprengt: SEK stürmt Wohnung in Sachsen

Lauta - Mit einem lauten Knall ist das Spezialeinsatzkommando (SEK) am frühen Donnerstagmorgen in die Wohnung eines 64-Jährigen in Lauta (Landkreis Bautzen ) gestürmt.

Seit Donnerstagmorgen läuft in Lauta ein Großeinsatz der Polizei. © xcitepress/Vivian Opitz

Seit circa 6 Uhr läuft eine Hausdurchsuchung an der Straße "Am Ring", wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte.

Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren gegen den 64-Jährigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, dem Herstellen und Besitz verbotener Gegenstände, dem unerlaubten Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen sowie der Bedrohung.

Da von dem deutschen Staatsbürger ein "Gefahrenpotenzial" ausging, entschieden sich die Spezialkräfte dazu, das Überraschungsmoment für sich zu nutzen und die Haustür aufzusprengen, wie ein am Einsatz beteiligter Polizeisprecher gegenüber TAG24 am Vormittag erklärte. Diese Maßnahme diente ebenfalls dazu, die Gefahr für die Einsatzkräfte zu minimieren.

Im Beisein des 64-Jährigen durchsuchen die Beamten derweil die Räumlichkeiten. Im Tagesverlauf soll der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt werden.