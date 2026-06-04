Protest gegen geplante Ämter-Fusion in Sachsen nimmt zu

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Der Protest gegen die Zusammenlegung der bisher unabhängigen Landesämter für Archäologie und Denkmalpflege weitet sich aus.

Von Thomas Staudt

Dresden - Der Protest gegen die Zusammenlegung der bisher unabhängigen Landesämter für Archäologie und Denkmalpflege weitet sich aus.

Der LSV-Vorsitzende Thomas Westphalen (68) macht gegen die "Zerschlagung der Denkmalpflege" in Sachsen mobil. Er ist bei Weitem nicht allein.
Der LSV-Vorsitzende Thomas Westphalen (68) macht gegen die "Zerschlagung der Denkmalpflege" in Sachsen mobil. Er ist bei Weitem nicht allein.  © Eric Münch

Ursprünglich vom Landesverein Sächsischer Heimatschutz (LSV) und vier weiteren Kultureinrichtungen initiiert, haben inzwischen über 30 weitere Institutionen und Einzelpersonen den offenen Brief an die Staatsregierung unterzeichnet, darunter das Nationalkomitee des ICOMOS, der Internationalen Denkmalschutzorganisation.

Das Papier fordert unter anderem den Erhalt der Selbstständigkeit der beiden Fachämter.

Wenn die Pläne der Staatsregierung umgesetzt werden, sei zu befürchten, dass sich Situationen wie 1968 häufen, als die Leipziger Pauliner Kirche gegen fachlichen Rat abgerissen wurde, erklärte der LSV-Vorsitzende Thomas Westphalen (68) am Mittwoch in Dresden.

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Inzwischen ist auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz auf die Pläne aufmerksam geworden. "Wir sehen die Entwicklung mit Sorge", sagte eine Vertreterin.

Weg mit dem Umgebindehaus! Die Staatsregierung will auch an die Denkmalliste ran. Sie soll deutlich abgespeckt werden. (Symbolfoto)
Weg mit dem Umgebindehaus! Die Staatsregierung will auch an die Denkmalliste ran. Sie soll deutlich abgespeckt werden. (Symbolfoto)  © Patrick Pleul/dpa
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Am Wochenende tagen die ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege in Leipzig, am nächsten Dienstag die Denkmalfachämter der Länder auf Schloss Hubertusburg (Nordsachsen).

Titelfoto: Eric Münch

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