Pssst, die Abiturprüfungen gehen los!

Dresden - Abi voraus! In der kommenden Woche starten die schriftlichen Abiturprüfungen an den sächsischen Gymnasien. Die "Klopperfächer" sind aber erst ab der Woche darauf an der Reihe.

Die Anspannung ist groß. In der nächsten Woche starten in Sachsen die schriftlichen Abiturprüfungen. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

An den allgemeinbildenden Gymnasien, Kollegs und Abendgymnasien geht es mit Religion (16. April) los, den Ergänzungsprüfungen Latinum und Hebraicum (17. April) sowie Geografie und Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft (20. April).

Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU) drückt die Daumen: "Ich wünsche allen angehenden Abiturientinnen und Abiturienten starke Nerven und viel Erfolg."

Die Prüfungen in den Naturwissenschaften werden vom 22. April bis zum 24. April absolviert. Deutsch findet am 28. April und Mathematik am 6. Mai statt. Insgesamt 11.581 Prüflinge müssen zeigen, was sie draufhaben.

Für die 2700 Abiturientinnen und Abiturienten der beruflichen Gymnasien starten die schriftlichen Prüfungen am 21. April.