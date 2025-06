Festival auf legendärem Boden: Das "Ain't Like You" geht in die zweite Runde

Torgau - Die Getränke sind schon da, die Bühne aufgebaut und das Wetter passt. Dem "Ain't Like You" Festival 2.0 steht nichts mehr im Wege. Das neue Open-Air im sächsischen Torgau, das 2024 aus der Taufe gehoben wurde, geht in die zweite Runde.

Das Bier wird bereits geliefert ... © Lutz Brose

40 Bands aus Deutschland, den USA, Großbritannien, den Niederlanden und Frankreich sind in diesem Jahr beim "Ain’t Like You" dabei und werden am Entenfang ordentlich einheizen.

Auf der Liste stehen zahlreiche Szene-Urgesteine wie die US-Amerikaner von "Terror" und "Ignite", die ursprünglich in Plauen gegründeten "Loikaemie" und die Duisburger von "Eisenpimmel".

Frisches Blut liefern unter anderem die Berliner von "Risk It!", "Conservative Military Image" und die Lokalmatadore von "Mike and the Assfuckers".

Zur Premiere im vergangenen Jahr strömten bereits mehrere Tausend Besucher aus 17 Ländern zur geschichtsträchtigen Location "Entenfang" am Rande der Renaissance-Stadt.

Der Grund dafür dürfte nicht nur das fulminante Line-up gewesen sein (die Organisatoren konnten unter anderem die gerade reformierten Hardcore-Legenden von "Bane" für die erste Ausgabe ihres Festivals gewinnen). Torgau hat seit Jahren einen festen Platz in den Herzen vieler Punkrocker.