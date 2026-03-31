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Radebeuler "Villa Kolbe" lädt ein: Erster Osterspaziergang im alten Villen-Areal

Ostersonntag gibt sich in der Radebeuler "Villa Kolbe" der Osterhase die Ehre. Er lädt Familien zum Spaziergang durch den Park der denkmalgeschützten Villa ein.

Von Katrin Koch

Radebeul - Ostersonntag gibt sich in der Radebeuler "Villa Kolbe" der Osterhase die Ehre. Er lädt Familien zum Osterspaziergang durch den Park der denkmalgeschützten Villa ein. Nach 30 Jahren Leerstand wird das prächtige Gebäude vom Dresdner Gastronom René Kuhnt (55, T1, Kulturwirtschaft, Café Solo) saniert – und vor allem wiederbelebt.

"Osterhase" René Kuhnt (55) lädt am Ostersonntag in den Park der Radebeuler "Villa Kolbe" ein.
"Osterhase" René Kuhnt (55) lädt am Ostersonntag in den Park der Radebeuler "Villa Kolbe" ein.  © Foto Koch

Ein goldenes Riesenei und Dutzende Osterhasen lagern und mümmeln schon im Park. Am Ostersonntag (13 bis 19 Uhr) wird Goethes Klassiker "Osterspaziergang" gelesen, drei Philharmoniker spielen Strauss, es gibt eine Osternester-Bastelstrecke, Osterwasser, Möhrensuppe und Möhrenkuchen.

"Ich verstecke über 1000 Plastikeier, die Kinder dann beim Osterhasen gegen Schokolade eintauschen können", freut sich Kuhnt.

"Wenn ich an den Ansturm beim Tag des offenen Denkmals denke, rechne ich mit 2000 bis 5000 Besuchern."

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Diese können nicht nur den "Villa Kolbe"-Wein (Weiß- und Grauburgunder von Winzer Steffen Loose, limitiert auf 600 Flaschen) trinken.

Winzer Steffen Loose füllte für die Villa die Sonderedition "Villa Kolbe" ab.
Winzer Steffen Loose füllte für die Villa die Sonderedition "Villa Kolbe" ab.  © Foto Koch
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Peggy Lange von der Porzellan Akademie Meissen platziert das zerbrechliche "Medusenterzett" aus Porzellan in der Villa Kolbe.
Peggy Lange von der Porzellan Akademie Meissen platziert das zerbrechliche "Medusenterzett" aus Porzellan in der Villa Kolbe.  © Foto Koch

Sie bekommen auch ein ganz besonderes Kunstobjekt in Eierform zu sehen: das "Medusenterzett" aus Porzellan und Silberdraht der Künstlerin Else Gold, präsentiert von der Porzellan Akademie Meißen.

Titelfoto: Foto Koch

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