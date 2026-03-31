"Zukunftspaket I": So will der Wirtschaftsminister Sachsens Mittelstand entlasten

Dresden - Parolen, Pakte, Pakete – Sachsens Regierung ist bemüht, den Standort Sachsen voranzubringen in stürmischen Zeiten. Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD) präsentierte am Montag sein "Zukunftspaket I" für die Wirtschaft.

Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD) stellte am Montag sein "Zukunftspaket I" vor. © Thomas Türpe

Panter: "Unsere oberste Aufgabe ist es, Wertschöpfung und Beschäftigung in Sachsen zu halten und zu stärken." Sein Zukunftspaket bündelt Vorhaben zum Bürokratieabbau, für schnellere Neugründungen sowie zur Förderung von Mittelstand und Handwerk.

Konkrete Eckpunkte: Vereinfachungen beim Bund-Länder-Programm GRW (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"). Das sogenannte "Goldplating" (zusätzliche Sonderregeln) soll beendet werden.

Der Meisterbonus soll für alle Meisterabschlüsse ab 2026 auf 3000 Euro angehoben werden (aktuell 2000 Euro). Daraus ergeben sich rund eine Million Euro Mehrkosten für den Freistaat.

Man hofft aber, so die Lücken in den Reihen der Betriebsinhaber schließen zu können. Für rund 19.000 Betriebe wird in den kommenden zehn Jahren ein Nachfolger gesucht.