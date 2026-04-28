Rätsel um Sachsens neuen Haushalt: Staatskanzlei sagt Pressekonferenz ab

Dresden - Die Verhandlungen über die Zusammensetzung des Doppelhaushalts 2027/28 zwischen CDU und SPD gestalten sich offenbar noch zäher als erwartet.

Dieses Mal kein Hotel: Am Dienstag dauerte die Klausur in der Staatskanzlei noch an. (Archivbild) © DPA

Eigentlich sollten die Ergebnisse der Klausurtagung am Dienstag bekanntgegeben werden. Die Staatskanzlei sagte die Pressekonferenz jedoch noch am Vormittag ab.

Noch Ende letzter Woche klaffte eine Finanzlücke mehr als 4,5 Milliarden Euro.

Ein weiteres Ziel der Klausurtagung ist eine klare Marschrichtung für den geplanten Bürokratieabbau.