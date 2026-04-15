Raffinierte Köpfe in Sachsen ausgezeichnet: Diese Schüler überzeugen die Ingenieurkammer

Dresden - Bühne frei für junge Tüftler aus Sachsen : Am Dienstag versammelten sich zahlreiche Jugendliche in den Technischen Sammlungen Dresden , um die Preisträger des Schülerwettbewerbs "Junior.ING: Arena - gut überDACHt" zu ehren. Prämiert wurden die kreativsten und stabilsten Modellkonstruktionen aus dem gesamten Freistaat. Mehr als 187 Jungen und Mädchen stellten sich dieser Herausforderung.

Paula Spranger (13, l.), Nele Schmidt (14, M.) und Luise Kaufmann (14, r.) mit ihrem Gewinner-Modell "Fairy Theater". © Petra Hornig

Bereits beim Betrachten der selbst gebauten Ausstellungsstücke wird deutlich, dass es sich nicht nur um eine gewöhnliche Hausaufgabe handelt.

"Hier stehen nach wochenlanger Arbeit 77 Modelle von etwa 19 sächsischen Schulen", betonte Dr.-Ing. Hans-Jörg Temann (58), Präsident der Ingenieurkammer Sachsen. Seit 2018 begleitet der 58-Jährige den Wettbewerb und setzt sich für den Einfallsreichtum junger Ingenieure ein.

"Heute spielen die Schülerinnen und Schüler die Hauptrolle – ihr habt eindrucksvoll gezeigt, was Sachsen für kluge Köpfe hat", lobte er. In diesem Jahr stellten sich die Jugendlichen der Herausforderung "Freiluftarena".

Die besondere Schwierigkeit lag darin, eine Bühnenüberdachung zu entwickeln, die eine Traglast von mindestens 250 Gramm bewältigt und selbst einem Föhn-Windtest standhält. Von schlicht bis spektakulär: Die Bandbreite der Entwürfe beeindruckte die zwölfköpfige Jury ebenso wie die Besucher.

"Wir haben hier Projekte unter anderem aus Löbau, Leipzig, Dresden, Limbach-Oberfrohna und Coswig", erklärte der sächsische Staatssekretär Wilfried Kühner (61).

Egal ob Grundschüler, Berufsschüler oder Gymnasiasten - jeder erprobte sein Können. Besonders hob Patrick Schreiber (46), Präsident des Landesamtes für Schule und Bildung, die starke Beteiligung von über 80 Mädchen hervor.