Rappelvolle Züge am Wochenende erwartet: So reagiert der VVO darauf

Dresden - Zum Oberelbe-Marathon (oem) werden am Sonntagvormittag rappelvolle Züge erwartet. Der VVO lässt für die Anreise zu den Startpunkten mehr S-Bahnen rollen.

Am Sonntagvormittag dürften zahlreiche Marathon-Läufer die S-Bahnen zwischen Dresden und Königstein stürmen. (Archivbild) © Daniel Förster

So fährt die S2 für den Sparkassen-Halbmarathon auch zwischen dem Dresdner Hauptbahnhof und Pirna. Die Abfahrten sind für 7.10 Uhr, 7.40 Uhr und 8.10 Uhr geplant. Vom Haltepunkt Heidenau-Großsedlitz sind es nur 800 Meter Fußweg bis zum Start.

Die S1 ist für den VVO-Marathon zusätzlich ab Dresden-Neustadt um 7.35 Uhr und 8.06 Uhr bis Bad Schandau unterwegs. Somit können Läufer den Start in Königstein erreichen.

Daneben verkehren die regulären Züge der S1 zwischen Meißen Triebischtal und Bad Schandau sowie der S2 zwischen dem Flughafen und dem Dresdner Hauptbahnhof.

Für den 10-Kilometer-Lauf ab dem Schillerplatz setzen die DVB größere Fahrzeuge auf den Straßenbahnlinien 6 und 12 sowie der Buslinie 63 ein.