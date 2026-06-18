Neue Brücke in Großenhain soll bis Jahresende stehen

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Die Bauarbeiten an der Brücke der B 101 bei Großenhain sollen bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

Von Pia Lucchesi

Großenhain - Die Bauarbeiten an der Brücke der B 101 bei Großenhain kommen gut voran. Am kommenden Mittwoch soll der Einhub der Stahlträger erfolgen.

Für den Abriss der Brücke musste der Fernverkehr der Bahn im Dezember 2024 mehrmals unterbrochen werden.
Für den Abriss der Brücke musste der Fernverkehr der Bahn im Dezember 2024 mehrmals unterbrochen werden.  © Holm Helis

Die Arbeiten an den Widerlagern sind so weit abgeschlossen, dass nun die Fertigteil-Verbundträger eingehoben werden können. Das ist ein zentraler Schritt für den weiteren Bauablauf, teilte das zuständige Landesamt mit.

Die Brücke der Bundesstraße über die Bahnstrecke Dresden-Berlin musste im Dezember 2024 aufgrund von erheblichen Schäden und Einsturzgefahr gesperrt und vollständig zurückgebaut werden.

Bei dem Bauwerk handelte es sich wie bei der im September 2024 teilweise eingestürzten Dresdner Carolabrücke um eine Spannbetonbrücke mit Hennigsdorfer Spannstahl.

Die Brücke der B 101 bei Großenhain ist einst mit Hennigsdorfer Spannstahl errichtet worden.
Die Brücke der B 101 bei Großenhain ist einst mit Hennigsdorfer Spannstahl errichtet worden.  © Holm Helis
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Die Fertigstellung der Großenhainer Brücke wird für Ende 2026 anvisiert. Das rund 53 Meter lange und 14 Meter breite Bauwerk erhält anders als der Vorgänger auch einen Radweg.

Titelfoto: Holm Helis

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