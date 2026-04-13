"Respektlos und inakzeptabel": Diebe klauen Rücksitze aus Vereinsbus

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Diebe brachen am Wochenende in einen von der Jugendmannschaft des FC Grimma genutzten Transporter ein und klauten die Rücksitzbänke.

Von Lisa Marie Peisker

Grimma - Ein Transporter sollte die Jugendmannschaft des Fußballvereins FC Grimma bei Auswärtsspielen unterstützen. Doch damit ist vorerst Schluss. Der Grund: Diebe brachen am Wochenende in den Wagen ein und klauten die Rücksitzbänke.

Durch die Scheibe auf der Beifahrerseite verschafften sich die Täter Zugang zu dem VW.
Durch die Scheibe auf der Beifahrerseite verschafften sich die Täter Zugang zu dem VW.  © Polizei Grimma

"Das ist kein Dumme-Jungen-Streich, sondern ein gezielter Angriff auf das Ehrenamt und unsere Vereinswelt", so die klaren Worte des Oberbürgermeisters Tino Kießig.

Wie die Stadt Grimma bestätigte, stand der kommunale Sport-Bus über das Wochenende am Husarensportpark in der Lausicker Straße. In dem Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag wurde die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen, wodurch die Täter ins Innere des Volkswagens kamen.

Im weiteren Verlauf habe man die Rücksitzbänke ausgebaut und mitgenommen. Für die Jugendmannschaft, welche mit dem Transporter zu Auswärtsspielen gefahren wurde ein herber Verlust.

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"Hier wurde bewusst Infrastruktur zerstört, die dem Gemeinwohl dient. Das ist respektlos und inakzeptabel", so Tino Kießig weiter. Insgesamt belaufe sich der Schaden auf etwa 3500 Euro.

Der Transporter stand am Husarensportpark.
Der Transporter stand am Husarensportpark.  © Polizei Grimma
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Der Oberbürgermeister bittet um Mithilfe bei der Bevölkerung. Wer Hinweise zur Tat hat oder möglicherweise etwas Auffälliges im Tatzeitraum sehen konnte, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 03437/70890 zu melden.

Titelfoto: Polizei Grimma

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